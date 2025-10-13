¿Quién será el primer capataz de La Granja VIP? Ellos son los cuatro granjeros finalistas

Las pruebas ya comenzaron a definir el rumbo en La Granja VIP y el primer gran reto dejó a cuatro participantes en la recta final para convertirse en El Capataz, una de las figuras más importantes dentro del reality. Después de un juego lleno de lodo, manzanas, equilibrio y estrategia, la lista de finalistas ya está definida y la competencia está más intensa que nunca.

Mientras el resto de los granjeros observaba o animaba desde los alrededores, estos cuatro nombres lograron avanzar con velocidad, resistencia y una dosis clave de concentración.

¿Quiénes son los finalistas para ser El Capataz en La Granja VIP?

Tras superar cada etapa del primer juego físico, los participantes que se ganaron su lugar en la gran final para competir por el título de Capataz son: Kike Mayagoitia, Eleazar Gómez, Jawy y Sergio Mayer Mori. En ese orden fueron completando los distintos obstáculos de la competencia, para ganar un lugar en la Gala de este lunes.

El puesto de Capataz es más que un título, implica responsabilidad, liderazgo, poder de decisión dentro de la granja y algunas comodidades exclusivas para quien logre la posición, por lo que la elección podría cambiar por completo la dinámica entre los granjeros. Desde asignar tareas hasta influir en estrategias, quien obtenga el cargo tendrá una gran ventaja en el juego.

¿Cómo será la elección del Capataz en la Gala del lunes de La Granja VIP?

Durante la Gala, los cuatro finalistas se enfrentarán en una nueva prueba para definir al primer Capataz oficial de La Granja VIP. Aunque se reservan los detalles como parte de la sorpresa que cada etapa del reality ha sido hasta ahora. La decisión marcará el inicio de una etapa más estratégica, ya que el Capataz tendrá un rol clave en la distribución de funciones y privilegios dentro de la granja.

Los seguidores del programa ya comenzaron a mostrar sus favoritos en redes sociales, donde los nombres de Sergio, Eleazar y Jawy lideran las conversaciones. Sin embargo, Kike sorprendió al ser el primero en completar la prueba inicial, por lo que no se descarta que vuelva a dar la sorpresa.

@lagranjavipmx ¡Y tenemos finalistas del primer juego de #LaGranjaVIP! Entre lodo, manzanas y mucha adrenalina, cuatro de mis granjeros pasan a la final para convertirse en el primer capataz! #LaGranjaVIP transmisión 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa.⁣⁣⁣⁣⁣ Durante dos semanas podrás disfrutarla en mis redes:⁣⁣⁣⁣⁣ 🌐Sitio Web⁣⁣⁣⁣⁣ 📱App TV Azteca En Vivo⁣⁣⁣⁣⁣ 💻YouTube ♬ original sound - La Granja VIP

Recuerda que puedes seguir La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. por Azteca UNO, y si quieres ver todo lo que sucede día y noche, la transmisión 24/7 está disponible en Disney+.