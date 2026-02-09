Ventaneando | Programa Completo 9 de febrero de 2026
Disfruta del programa completo de Ventaneando del día de hoy; hablamos sobre el caso de Livia Brito y también acerca del maltrato que vivió Nicolás Buenfil por parte de una nana.
Iniciamos la semana con las mejores noticias del espectáculo. Carlos Rivera habla nuevamente sobre los rumores que se han hecho en torno a su matrimonio y responde con dos de sus mejores canciones. Laura Zapata y Victoria Ruffo, salen en defensa de Maribel Guardia por las nuevas polémicas que enfrenta con Imelda Tuñón.