Exclusiva: ¿Qué pasará con el peritaje sobre la muerte de Valentín Elizalde? La Dinastía responde

La Dinastía Elizalde nos cuenta qué pasará con el peritaje que se encontró sobre la lamentable muerte de Valentín. Por lo pronto, la familia se sigue afianzando con su espectáculo musical, ahora con Valentina Elizalde, hija del “Gallo de Oro”, como parte del show. Los hermanos también confirmaron que continúan perfeccionando el holograma de Valentín para sus próximas presentaciones y bromearon sobre el tremendo susto que se llevaron en un restaurante de Guadalajara, Jalisco.