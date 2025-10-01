inklusion logo Sitio accesible
“Me di cuenta que subí mucho de peso”, Sebastián Ligarde revela cómo enfrenta la diabetes

A sus 72 años, Sebastián Ligarde fue diagnosticado con diabetes tipo 2 y compartió cómo enfrenta la enfermedad. ¡Ojo a la experiencia espeluznante que reveló!

A sus 72 años, Sebastián Ligarde fue diagnosticado con diabetes tipo 2 y compartió cómo está enfrentando la delicada enfermedad. Entre otras cosas, reveló que vivió una experiencia espeluznante al ver un OVNI muy cerca de su casa.

