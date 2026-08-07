“La gente es muy cruel”; Sofía Castro responde a quienes la critican por su apariencia

Sofía Castro desmiente haberse sometido a alguna cirugía estética, como se ha estado rumoreando en redes sociales, y responde a quienes la critican por su apariencia: “La gente es muy cruel”. La actriz también fue tajante sobre los rumores que apuntan a que posee un matrimonio lavanda con su esposo, Pablo Bernot: “Cuando estoy feliz, me inventan un chisme”; declaró.