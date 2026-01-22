Transmisión especial por los 30 años de historia de Ventaneando

Este 22 de enero Ventaneando realizó una transmisión especial por su 30 aniversario, en donde reunió a sus conductores para revivir los momentos más divertidos, las personalidades que han formado parte de su historia y los inicios de cada uno dentro del programa. A lo largo del especial, se recordaron entrevistas emblemáticas y coberturas que marcaron un antes y un después, consolidando a Ventaneando como el programa de espectáculos más importante en su género.