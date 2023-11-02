Manuel Turizo aclara que no explotó contra sus fans en concierto

Tras haber ordenado al público, de uno de sus conciertos, que dejaran de grabar con el celular o de lo contrario daría por finalizado el concierto, el colombiano Manuel Turizo niega haber explotado en contra de su fanaticada.

Guarden esos celulares y disfruten del aquí

La gente quiere coger y tergiversar por coger un pedazo de un video y tú sabes que en las redes sociales todo funciona así, pero no, para nada, ellos saben cómo soy y si lo toman a mal, lo toman como lo quieran tomar, todo bien

Te puede interesar: Ari Borovoy reacciona a polémica por desgano de las JNS

¿Cuáles son los proyectos de Manuel Turizo?

El colombiano finalizó su gira ‘2000 Tour’, el pasado domingo en El Paso Texas, donde reveló que está preparando un nuevo disco.

Aquí estamos preparando el próximo álbum, todavía no sé cuándo lo vamos a sacar, acabamos de lanzar ‘Una cerveza’ con Fuerza Regida, ‘De Lunes a Lunes’ con Frontera también, haciendo música hermano, trabajando

Pero, antes de eso lanzará una nueva canción con el popular Grupo Frontera.

De Lunes a Lunes, ya sacamos, tienes que escucharla

También te puede interesar: Abrirán la habitación de Julián Figueroa a siete meses de su muerte

Por cierto que Manuel, atendió a unas fanáticas que lo esperaban afuera de su hotel, una cortesía que no todos los cantantes actuales tienen.

