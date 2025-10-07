¿Fue malo o bueno? Vadhir Derbez reacciona a los señalamientos de Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez
Tras las declaraciones de Victoria Ruffo sobre la paternidad de Eugenio Derbez, Vadhir asegura que está tranquilo con lo que hizo su padre por él.
TV Azteca
Tras las recientes declaraciones de Victoria Ruffo sobre la paternidad de Eugenio Derbez, Vadhir asegura que está tranquilo con lo que hizo su padre por él. Además, dejó clara su postura sobre la ‘infidelidad’ que reveló Dalilah Polanco.
