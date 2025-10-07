inklusion logo Sitio accesible
¿Fue malo o bueno? Vadhir Derbez reacciona a los señalamientos de Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez

Tras las declaraciones de Victoria Ruffo sobre la paternidad de Eugenio Derbez, Vadhir asegura que está tranquilo con lo que hizo su padre por él.

Tras las recientes declaraciones de Victoria Ruffo sobre la paternidad de Eugenio Derbez, Vadhir asegura que está tranquilo con lo que hizo su padre por él. Además, dejó clara su postura sobre la ‘infidelidad’ que reveló Dalilah Polanco.

