“Puras mentiras”; Victoria Ruffo responde a las acusaciones de su nuera, Paola Dalay

Victoria Ruffo vuelve a estar en el ojo del huracán. La actriz es criticada tras las más recientes declaraciones de su nuera, Paola Dalay, quien reveló haber vivido momentos de verdadera tensión al conocerla. Ante ello, Ruffo asegura que son “puras mentiras”. La artista también se pronunció sobre los rumores de separación de José Eduardo y Paola Dalay. Respecto a la reciente polémica entre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano, Victoria confiesa que nunca enfrentó situaciones de acoso durante su carrera.