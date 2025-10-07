inklusion logo Sitio accesible
¡Salió buen padre! Victoria Ruffo se sorprende de la paternidad de José Eduardo Derbez

Mientras Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez es más ‘amigo’ que ‘padre’, se sorprende que José Eduardo sea un buen padre para su nieta Tessa.

Mientras Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez es más ‘amigo’ que ‘padre’ para José Eduardo Derbez, se sorprende que su hijo se desempeñe como un buen padre para su nieta Tessa. También se le cuestionó sobre las recientes declaraciones de Dalilah Polanco sobre la ‘infidelidad’ de Eugenio Derbez.

