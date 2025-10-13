Los favoritos, los ‘mecha corta’ y los de la ‘cuerda floja’... ¡Así se vivió el estreno de La Granja VIP!

Bajo la conducción estelar de Adal Ramones, este fin de semana se estrenó La Granja VIP por la señal de Azteca Uno. Durante las primeras horas, conocimos a los ‘favoritos’, a los que están en la cuerda floja y a los que entraron con ‘mecha corta’. ¡Revive todos los detalles al estilo de Ventaneando!