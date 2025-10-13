Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil: esta es la historia de ‘amor fugas’ entre el participante de La Granja VIP y la actriz

Sergio Mayer Mori arrancó una nueva etapa en su vida al integrarse a La Granja VIP este domingo. Previo a su entrada al reality de TV Azteca, su padre e hija, Mila Mayer Subtil, le dieron palabras de aliento y se despidieron de él, pues no lo verán hasta diciembre. Esto hecho provocó que algunos televidentes, que no han seguido su carrera de cerca, se preguntaran quién es la madre de la menor.

Mayer Mori se convirtió en padre cuando aún era menor de edad junto con la actriz y modelo brasileña Natalia Subtil, quien es 11 años mayor que él. Su relación comenzó en 2016, cuando ambos trabajaron juntos en la película Un padre no tan padre, un mes antes de que ella quedara embarazada. En una reciente entrevista con su padre, Mayer Mori confesó que ‘no quería’ ser padre.

En 2017, en entrevista con la revista Quien, Mayer Mori dejó en claro que su relación con Subtil sólo la sostenía Mila, por lo que procuró que las poses para las fotografías en donde aparecían los tres fueran distantes. Por su parte, Natalia se mostró esperanzada de que fueran una familia común y corriente, según la editorial.

“Yo no quería hacer las fotos para no dar una idea equivocada; ves una revista con dos güeyes y una bebé y dices ‘qué bonita familia’ y no. Somos socios en una compañía llamada Mila”, aseguró en aquel entonces.

Desde el 2010, Natalia Subtil radica en México con el objetivo de consolidarse en la industria del entretenimiento. Además de haber participado en las cintas Un padre no tan padre y Amor de mis amores, ha formado parte de algunos reality shows, entre ellos, la cuarta temporada de MasterChefCelebrity de TV Azteca.

Las polémicas entre Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori

Mila Mayer Subtil ha sido el centro de las disputas más recientes. Natalia ha acusado a Sergio de ser un padre ausente y de no cumplir con sus obligaciones económicas, como la pensión alimenticia.

En un comunicado de mayo de 2025, Natalia explicó que restringió el contacto de Sergio con Mila debido a lo que ella considera “expresiones machistas, ignorantes y denigrantes” y a la falta de una presencia constante y responsable por parte de él.

Por su parte, Mayer Mori negó estas acusaciones, mostrando mensajes en los que intenta contactar a Natalia para ver a su hija, sin recibir respuesta. Fue hasta el pasado mes de junio que Sergio Mayer aseguró que había llegado a un acuerdo con la brasileña para restablecerla convivencia familiar y priorizar el bienestar de la niña.

