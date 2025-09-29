inklusion logo Sitio accesible
“Ya tenemos la canción": Kenia Os habla de su colaboración con Belinda y Danna

Kenia Os tuvo un encuentro con la prensa donde habló de lo orgullosa y enamorada que se siente de su pareja, Peso Pluma, por ser un icono de la moda.

Kenia Os se tomó un tiempo en el aeropuerto de la Ciudad de México para atender a la prensa y hablar sobre su proyecto con Danna y Belinda, y también contó qué pasó con la sandía que un fan le regaló a ella y a Peso Pluma con sus rostros tallados en dicha fruta.

