Ramón Ayala Jr. rompe el silencio sobre las acusaciones de exintegrante de Los Bravos del Norte
El cantante habló sobre la polémica que rodea a su familia y mantuvo una postura reservada ante el proceso legal.
Ramón Ayala Jr. rompió el silencio sobre las declaraciones realizadas por un exintegrante de Los Bravos del Norte, quien ha señalado presuntos actos de acoso y cuestionamientos que involucrarían a Ramón Ayala por una supuesta omisión o encubrimiento, pese a la situación, Ramón Ayala Jr. y los demás integrantes de la familia Ayala aseguraron que se encuentran tranquilos.