inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

“Yo nunca lo ví diferente": Camila Fernández habla de los besos entre familia

Camila Fernández reacciona al beso de su abuelita Cuquita con el “hombre misterioso” y habló sobre los polémicos de Vicente Fernández.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×