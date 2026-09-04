“Eso es fantástico”; Yordi Rosado reacciona a la detención de Luis de Llano y ofrece disculpas públicas a Sasha Sokol

Hace cuatro años, Luis de Llano ofreció una entrevista a Yordi Rosado, en la que abordó su antigua relación con Sasha Soko. El audiovisual propició diversos cambios legales. Ante ello, el presentador se mostró alegre por el impacto de su trabajo: “Eso es fantástico”; reveló y asegura que no tiene contacto con el productor desde la publicación de la entrevista. Yordi también aprovechó nuestro lente para ofrecer disculpas públicas a Sasha Sokol por cómo abordó el tema en dicha entrevista.