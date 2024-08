La Academia 2024: Ver EN VIVO a Santa Fe Klan y Margarita La Diosa de la Cumbia este 18 de agosto

¿Listos para una noche llena de ritmo? Este domingo 18 de agosto, La Academia 2024 nos trae una combinación explosiva que promete hacer vibrar a todos los espectadores. El quinto concierto del reality show de canto más importante de México, contará con la presencia de dos artistas de peso: Santa Fe Klan y Margarita la Diosa de la Cumbia.

¿Quién es Margarita La Diosa de la Cumbia?

Margarita la Diosa de la Cumbia, cuyo nombre real es Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria, es una cantante que ha conquistado corazones tanto en Colombia como en México. Con una voz potente y un carisma arrollador, ha sabido ganarse el título de “Diosa” gracias a su dominio de géneros como la cumbia, bachata, boleros y vallenato.

¿Quién es Santa Fe Klan?

Por otro lado, tenemos a Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan. Este chico de Guanajuato es la prueba viviente de que la música no tiene fronteras. ¿Su especialidad? Mezclar el rap con cumbia y música regional mexicana, creando un sonido único que ha cautivado a miles de fans. Actualmente, es una de las figuras más prometedoras del rap mexicano.

¿Cómo ver EN VIVO a Santa Fe Klan y Margarita La Diosa de la Cumbia en La Academia 2024?

Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo no perderse ni un segundo de este espectáculo? Pues bien, anota la hora: 8:00 de la noche. Y no hay excusas para no verlo. Puedes sintonizar Azteca UNO en la televisión, usar la app de TV Azteca si andas fuera de casa, o entrar a laacademia.tv si prefieren verlo en la computadora.

Así que ya lo sabes: este domingo 18 de agosto, a las ocho en punto, prepara las palomitas, pon el volumen al máximo y disfruta de una noche que promete ser inolvidable en La Academia 2024.

