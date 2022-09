Verónica Castro habla del dolor que siente al no poder ver a sus nietos.

Verónica Castro abrió su corazón a nuestra querida Pati Chapoy, pues confesó su dolor al no poder ver a sus nietos. En exclusiva para Ventaneando, la actriz y conductora dedicó este conmovedor mensaje a todos sus nietos.

“Tengo tres nietos. Los vi una vez, costó mucho dinero y nada más. Me da mucha pena. Quisera que los niños se acercaran conmigo para que sintieran un poco de cariño, de amor, de respeto y de ternura. Las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para ellos. Los extraño, los amo y estaría increíble que un día vinieran”, declaró a este programa.

La Vero también habló de Valeria Liberman, ex de Cristian Castro, y quien supuestamente “hizo un juego muy extraño para poderlo atrapar nuevamente”.

“No quisiera hablar mal de una mujer que tiene dos criaturas que son parte de mi familia. La verdad no quisiera hablar mal de ella, pero sí fue una pésima pareja. Nunca la quise porque yo veía sus intenciones desde antes que se casaran. No me gusta que una mujer haya hecho daño a otra mujer para separar a mi hijo de su esposa primera”, dijo.

Verónica Castro lamenta no poder ver a sus nietos

Verónica Castro asegura que no está de acuerdo con las actitudes de Valeria y otras ex de Cristian Castro, así lo declaró en Ventaneando.

“No estoy de acuerdo en su proceder con las criaturas porque los que terminan perdiendo son los niños. Se pierden del amor, del cariño, de la entrega que yo tengo guardada para mis criaturas. Son mías, son parte de mi sangre y de mi vida. Me dio mucho coraje. Estaba enojada y muy molesta porque además ella era muy agresiva con su mamá. A una gente así no la puedo aceptar. No la quiero”, concluyó.

