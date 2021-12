Esta es la mejor anécdota de Verónica Castro con Vicente Fernández.

Ante la gravedad del estado de salud de Vicente Fernández , sus fanáticos han preferido enfocarse en cosas positivas de su ídolo. Por ello, revivieron una broma que Verónica Castro le hizo a ‘El Hijo del Pueblo’ en uno de sus famosos programas nocturnos hace varios ayeres.

En el video, con una cámara escondida, la ojiverde saluda amigablemente a ‘El Charro de Huentitán’, previo a su presentación en televisión y procede con su guasa.

Pese a que parecería que se trata de una simple visita de cortesía en los camerinos, Verónica Castro aprovecha para avisarle al icónico cantante que existe un problema con el audio, por lo que él tendría que hacer playback.

“Hay una broncota acá, Vicente. No sé qué les pasó, que dicen que la máquina ésta donde meten las pistas y el audio en vivo no funciona… tendrías que trabajar con pistas o con playbacks”, dijo contundentemente.

Vicente Fernández - Broma en el programa Iberoamerica Va de Verónica Castro

Chente se niega a hacer playback

En el visual, se aprecia cómo Chente se niega a hacer playback, algo que muchos de sus compañeros aman hacer en casi toda oportunidad.

“No, no, ni traigo pistas ni traigo playbacks y yo no me sé las canciones. Yo canto una canción y si se me olvida le sigo, pero con playbacks, aparte yo grabo muy alto y canto en otro (tono). Aparte con el playback, como nunca hago, yo soy muy tonto para mover el hocico, no puedo”, dijo contundentemente el intérprete de ‘Estos celos’.

Poco después, Verónica Castro comenzó a reírse, lo que llevó al famoso a darse cuenta de que era una broma y cantaría en vivo “hasta que le dejaran de aplaudir”.

