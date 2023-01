Verónica del Castillo habla de su romance con René de la Parra.

Verónica del Castillo nos visitó en el foro del programa. ¿Qué contó?

Este miércoles Verónica del Castillo estuvo como invitada en Ventaneando donde aprovechó para hablar un poco sobre su negocio de terapias, pero sobre todo sobre su romance con René de la Parra.

¿Cuáles son los planes de Verónica del Castillo para 2023? Cuando la preguntaron a la hermana de Kate del Castillo sobre los planes que tiene para 2023, Verónica declaró que “seguir generando más y más”, pero llamó la atención cuando reveló que a ella le caen gordos los propósitos y mejor se centra en dar gracias de 12 cosas o bendiciones que le hayan pasado en la vida.

“Me caen gordos (los propósitos) porque yo siento que materializas más fácil cuando das gracias”, aseguró y declaró que ella todos los días hace visualizaciones y le imprime vibraciones y frecuencias a todo lo que quiere.

¿Cómo fue el 2022 para Verónica del Castillo?

El 2022 fue un gran año para Verónica del Castillo pues no solo cambió de residencia, sino también siguió con sus terapias y de paso encontró el amor pues inició un romance con René de la Parra y participó en MasterChef Celebrity.

Te puede interesar: Alma Cero termina su amistad con Verónica del Castillo por andar con su ex.

¿Cómo va el romance con René de la Parra?

Verónica del Castillo reveló que la relación con René de la Parra va bastante bien en estos cuatro meses, aunque fue el propio René el que se encargó de corregirla y decir que en realidad son cinco pues en realidad es él quien lleva la cuenta de su relación.

Cuando le preguntaron a Verónica si ella y René ya viven juntos, la hija de Eric del Castillo reveló sin tapujos que desde el día uno ya comparten techo.

¿Cómo inició su romance?

El encargado de revelar los detalles fue René de la Parra, quien declaró que todo comenzó después de que él terminó su relación con Alma Cero, hecho que lo dejó un poco destrozado y dolido, por lo que se acordó que Verónica daba terapias, por ello la llamó y le recomendó una terapia llamada “divorcio energético”.

Por su parte, Verónica del Castillo contó que René le platicaba sobre Alma Cero y ella le decía “salúdame a tu novia la guapa, la divertida” y él me decía “no, ya troné” y de pronto se dio su relación.

¿Cómo ha sido su relación en esta etapa más madura de ambos?

Verónica del Castillo aseguró que su relación ha sido más fácil porque ya no tienen hijos por cuidar, pero también ha sido difícil porque ambos ya llevan varios fracasos. Destacó cuando ella mencionó que le pidió a Dios “un hombre de fe, un hombre que hubiera sufrido mucho y un hombre que tuviera su situación económica resuelta”.

También te puede interesar: EXCLUSIVA. Verónica del Castillo nos contó de su salida del hospital.

Pero lo interesante surgió cuando reveló que pidió un hombre que ya hubiera sufrido porque así pasó con su papá (Eric del Castillo), quien después de haber sido mujeriego y beber mucho tocó fondo y encontró en su madre la estabilidad que necesitaba.

¿Eric del Castillo le leyó la cartilla a René? Verónica relató que René ya se lleva muy bien con sus papás, aunque su padre pintó su raya al principio, incluso en una ocasión le leyó hasta cierto punto la cartilla a su amado.

“Veníamos del doctor y entramos al elevador y se me acerca Don Eric y me dice ‘quiero que cuides a mi hija, no me la lastimes, mira que yo he matado a bastantes hombres en mis 100 películas y todavía mi dedo funciona’”, dijo René de la Parra.

¿Habrá boda?

Por último, Verónica del Castillo reveló que René sí se quiere casar y fue el mismo De la Parra el encargado de confirmar esta información. “Yo sí creo y lo vuelvo a repetir. Yo tengo la creencia que cuando en una pareja todo fluye bien y se llegan a casar, creo que las bendiciones son más de las que estamos recibiendo”.