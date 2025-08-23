¡Fuertes declaraciones! Toñita asegura que la muerte de su padre es culpa de su actual pareja

Una de las voces más recordadas por el público tras formar parte de la primera generación de cantantes de La Academia, recientemente sufrió la pérdida de su padre, esto a principios del mes de agosto. Ante dicho dolor y duelo que ha sobrellevado a lo largo de los últimos días, declaró fuertemente contra la actual pareja de su padre. ¿Por qué culpabiliza a esta señora de la muerte de su papá? Esto dijo Toñita.

¿Qué dijo Toñita de la pareja de su papá?

Claramente este tipo de procesos se convierten en auténticos calvarios para las personas que deben enfrentarlo. Y justamente la paz es algo que se ausentó de la vida de la cantante de 45 años, pues ella culpa a la pareja de su padre por provocar la muerte del señor Salvador Salazar Chávez. Tantas son las sospechas que ya hay una denuncia interpuesta en la Fiscalía de Veracruz, misma que ya inició la carpeta de investigación.

Esto dijo la cantante nacida en Tantoyuca: “La muerte de mi papá no fue una muerte natural, fue una muerte provocada”. No era la primera vez que se sospechó de la negligencia de la señora mencionada, pues hace un tiempo se habló de abandono del Salvador Chávez tras un derrame cerebral del propio papá de Toñita.

¿De qué falleció el papá de Toñita?

Ahí es donde radican los principales problemas del caso, pues no existió muerte natural. El hombre se anunció como fallecido el pasado 5 de agosto, pero… “Tuvo una contusión en el cerebro, el cual tuvo una hemorragia, la cual causó todo... No voy a descansar hasta que mi papá tenga justicia”.

Ante dicha situación la famosa ha realizado un llamado ante las autoridades para proteger a su mamá y a sus hermanos, quienes han sido hostigados y amenazados por personas que presuntamente vienen de parte de la señora ya mencionada. Incluso, indicó que si algo le pasa a su familia, la última pareja de Salvador Chávez es la culpable.

