11 Pueblos Mágicos a 2 horas o menos de CDMX para el primer puente de 2026

Por fin llegamos al primer puente de 2026 , correspondiente al 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana; aunque el día 5 cae en jueves, de manera oficial el descanso se recorre al lunes. Si estás pensando en armar una escapada en familia, entre amigos o con tu pareja, te recomendamos algunos Pueblos Mágicos cerca de CDMX que merecen una visita.

Pueblos Mágicos cerca de CDMX: ¡llegas en menos de 3 horas!

|Crédito: Unsplash. Alex Zamora

1. Cholula, Puebla

La increíble postal del Santuario de Nuestra Señora de los Remedios con el volcán Popocatépetl , es algo que debes tener frente a ti al menos una vez en la vida; se encuentra en el cerro Tlachihualtepetl, que en realidad no es una formación natural sino el basamento piramidal más grande del mundo. El Pueblo Mágico queda a 2 horas en auto desde CDMX.

2. Ixtapan de la Sal, Estado de México

Es un destino de balnearios para pasar un gran fin de semana en familia; también es un lugar perfecto para relajarte, con spas, hoteles románticos y espacios para disfrutar un temazcal. Llegas en 2 horas, desde CDMX.

3. Malinalco, Estado de México

Este Pueblo Mágico tiene atractivos para aventar arriba, tanto naturales como culturales. En el primer ámbito podemos mencionar que es un destino de senderismo, cañonismo, rappel y campismo; en el segundo, es imperdible visitar el hermoso Convento Agustino de la Transfiguración y la zona arqueológica conocida como Centro Ceremonial Cuauhtinchán.

Está a 2 horas de la Ciudad de México.

4. Metepec, Estado de México

Un pueblo artesano al que debes ir por tu árbol de la vida: es decir, una figura de barro hecha con gran maestría, cuyo origen es prehispánico y que se conoce a nivel mundial. Metepec queda a solo hora y media desde la Ciudad de México.

5. Real del Monte, Hidalgo

Este Pueblo Mágico tiene una asombrosa historia minera con influencias británicas, cuyos vestigios pueden apreciarse en la arquitectura local, con espacios como el Panteón Inglés. Tienes que visitar sus minas y también probar sus exquisitos pastes. Te toma una hora y 40 minutos llegar desde CDMX.

6. San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, Estado de México

|Crédito: Unsplash. Edgar Cavazos

A solo una hora de CDMX, la razón más evidente para visitar estos pueblos sería uno de los Patrimonios de la Humanidad mexicanos más emblemáticos: la Zona Arqueológica de Teotihuacán. También debes conocer su ruta del pulque, sus temazcales y su gastronomía, en la que destaca la barbacoa, los mixiotes y los gusanos de maguey.

7. Tepotzotlán, Estado de México

Te va a fascinar la vista de los Arcos del Sitio, el acueducto con más de 430 metros de longitud y una profundidad que alcanza 62 metros en 4 niveles de estilo barroco. Tepotzotlán también tiene uno de los recintos culturales con acervo más extenso de nuestro país, el Museo del Virreinato. Está a solo una hora con 20 minutos de CDMX.

8. Tepoztlán, Morelos

|Crédito: Unsplash. Enrique Amaya

Se ubica a hora y media desde la Ciudad de México. Este Pueblo Mágico es un destino obligado si te gustan los temazcales, las meditaciones guiadas, los hoteles boutique y disciplinas como el yoga. También forma parte de la Ruta de Conventos de Morelos y tiene las hermosas vistas del Tepozteco.

9. Tlayacapan, Morelos

Seguimos con otra parada en la Ruta de los Conventos de Morelos, con su asombroso Ex Convento Agustino de San Juan Bautista. También se dice que en este Pueblo Mágico nació el baile del chinelo, ese personaje tan emblemático en los carnavales del estado. No te puedes quedar sin probar la cecina local y el famoso tamal de ceniza.

Tlayacapan se localiza a 2 horas de CDMX.

10. Tonatico, Estado de México

A 2 horas de CDMX se encuentra el Pueblo Mágico más cercano a las Grutas de la Estrella: bajo sus 450 escalones hay un espectacular paseo entre estalactitas y estalagmitas que parecen imitar diversas formas, y hasta un río subterráneo. También es imperdible visitar el precioso Santuario de Nuestra Señora de Tonatico.

11. Zempoala, Hidalgo

Cerramos nuestra lista con un Pueblo Mágico cercano a otro Patrimonio de la Humanidad, el Acueducto del Padre Tembleque; se le llama la obra hidráulica más importante del Virreinato y tiene más de 48 kilómetros de longitud. Queda a una hora y media de CDMX.

