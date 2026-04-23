Mayo tendrá varios días festivos, pero la primera semana tendrá un megapuente, en el que podrás salir de la rutina y escapar del bullicio de la Ciudad de México (CDMX) en 4 Pueblos Mágicos, donde podrás disfrutar de sus albercas y sus deliciosas bebidas para mitigar el calor. Este es el destino del país donde está prohibido tomar fotos y muy pocos lo saben.

Los 4 Pueblos Mágicos para ir en el megapuente de mayo

1. Tepoztlán: Si bien en este Pueblo Mágico no tiene parques acuáticos, sí hoteles con maravillosas albercas. Es en este lugar donde se puede disfrutar de una vasta coctelería, bebidas para todos los gustos. La IA establece qué tan seguro es visitar Teotihuacán después del tiroteo y la respuesta sorprende.

4 Pueblos Mágicos cerca de CDMX perfectos para el ‘megapuente’ de mayo: tienen albercas para nadar y deliciosas bebidas|Visit México

Este municipio se ubica en la zona norte de Morelos, a 85 kilómetros del sur de la CDMX, por lo que el trayecto es de una hora y media en auto, aunque el tiempo puede variar y ello depende del tráfico.

2. Tequisquiapan: Este Pueblo Mágico destaca por ser la Ruta del Vino y Queso. Asimismo, tiene varios balnearios y hoteles con alberca donde podrás nadar todo el día. De acuerdo con el portal del Gobierno de México, su gastronomía consiste en barbacoa de chivo, menudo y sus tradicionales tortillas de colores.

4 Pueblos Mágicos cerca de CDMX perfectos para el ‘megapuente’ de mayo: tienen albercas para nadar y deliciosas bebidas|Visit México

Este municipio se ubica en Querétaro y colinda con varios municipios de este estado, así como con Hidalgo. De la CDMX a este Pueblo Mágico se hace poco más de 2 horas en coche.

3. Tecozautla: Este municipio tiene uno de los balnearios más top de la región, como es El Géiser, donde podrás nadar en aguas termales. El ambiente es familiar y podrás consumir bebidas refrescantes.

4 Pueblos Mágicos cerca de CDMX perfectos para el ‘megapuente’ de mayo: tienen albercas para nadar y deliciosas bebidas|Visit México

Este Pueblo Mágico de Hidalgo es uno de los más lejanos, ya que se ubica a 3 horas y media de la CDMX. No obstante, colinda con algunos municipios de Querétaro.

4. Ixtapan de la Sal: Este municipio del Estado de México tiene varios parques acuáticos y balnearios, donde se podrán disfrutar de albercas, toboganes, ríos y aguas termales. El Pueblo Mágico se ubica a 2 horas de distancia de la CDMX.