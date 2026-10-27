¿Sí anduvo con Bebeshita? Pablo Montero revela qué pasó con Daniela Alexis antes de reencontrarse en La Granja VIP

Pablo Montero fue señalado de "coqueto" con sus compañeras de La Granja VIP, un tema que resultó muy polémico porque él es novio de Natalia Alcocer. Esta situación provocó incomodidad en la pareja y desató dudas sobre su pasado sentimental, un tema que él mismo se decidió a explicar para que no haya malentendidos y terminó hablando sobre el romance que supuestamente tuvo con la Bebeshita en el pasado.

Al respecto, el cantante aseguró que jamás tuvo ninguna relación con Daniela Alexis y por eso es que no pasó nada cuando se reencontraron en este proyecto. Sin embargo, confesó que sí se conocen desde tiempo atrás y que incluso una vez se vieron después de un show, pero que esta interacción no evolucionó a nada más.

"A la única persona que he visto y que no voy a entrar en detalles, fue a Bebeshita. En un concierto se metió al camerino y luego se fue. Eso es todo. Nunca la volví a ver", dijo Pablo para tratar de consolar a Natalia mientras lloraba amargamente.

Pablo Montero le aseguró a Natalia Alcocer que nunca tuvo un romance con Bebeshita|ESPECIAL

¿Qué dijo Bebeshita sobre Pablo Montero? Así habló de su romance en La Granja VIP

Contrario a lo que dijo su compañero, la Bebeshita sí mencionó haber tenido un acercamiento romántico con Pablo Montero mucho antes de que entraran a La Granja VIP. Esta confesión la hizo durante una dinámica donde hablaron de los Granjeros más atractivos y Daniela se refirió a él como un "buen besador". En esa ocasión, el cantante le preguntó por qué contó eso y ella dijo que simplemente se le ocurrió.

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En cuanto a los rumores de que supuestamente se la pasa viendo a otras Granjeras sin importarle lo que pueda pensar su novia, Pablo Montero le aseguró a Natalia Alcocer que es falso que le guste alguien más. Y para que se sienta segura de su lealtad, hasta dijo que ninguna de las mujeres con las que comparte este proyecto "son su tipo", argumentando que de ser así, se les hubiera acercado desde antes.

"No voy a permitir que estén inventando cosas como si yo les estuviera faltando al respeto. Para empezar, ellas no son mi estilo, a otras gentes les podrán llamar la atención, pero a mí no. Si así fuera, ya las hubiera invitado a salir en los años que las he conocido", afirmó el cantante.

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Cabe recordar que la única por la que Pablo Montero sí ha admitido que llegó a sentir atracción, es Ivonne Montero. Según lo que contó en una dinámica para La Granja VIP, la conoció cuando la vio en "El tigre de Santa Julia" y quedó impresionado por su belleza, por lo que la invitó a un clip musical. Sin embargo, esto no fue suficiente para que la actriz le correspondiera y hasta lo habría rechazado sin rodeos, por lo que ahora solo son buenos amigos.