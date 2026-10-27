Los tonos naranja, terracota, ocre, café y verde olivo le dan un aspecto otoñal a la mesa sin cambiar los muebles ni comprar adornos costosos. Es por ello que traemos para ti estas 5 ideas de decoración, desde calabazas hasta plantas con flores para este Halloween, festividad en la que puedes hacer un disfraz de zombie con ropa reciclada.

Para conseguir una decoración de otoño, puedes combinar calabazas pequeñas, flores de temporada, ramas secas, frutas y textiles en colores cálidos. Para ello, destaca el uso de materiales naturales, manteles de lino, follaje y piezas de vidrio en tonos ámbar para crear ambientes acordes con esta época del año, en la que puedes hacerte estos 4 cortes bob que favorecen a las mujeres que tienen el pelo negro.

5 ideas de decoración de otoño para el comedor: desde calabazas hasta plantas con flores|IA

Las ideas de decoración de otoño para mesa

1. Agrupa calabazas de distintos tamaños: Coloca tres o cinco calabazas pequeñas en una bandeja de madera, cerámica o metal para crear un centro de mesa fácil de mover. Puedes mezclar ejemplares naranjas con otros blancos, verdes o beige y añadir algunas hojas secas alrededor.

2. Calabazas con manzanas, peras y follaje: Si prefieres una composición con más elementos naturales, utiliza una charola alargada y distribuye las frutas entre las calabazas. Agrega ramas delgadas, hojas o flores secas para completar los espacios sin cubrir toda la superficie.

3. Crisantemos amarillos, naranjas o blancos: Los crisantemos, también conocidos como mums en inglés, destacan por su variedad de colores y su disponibilidad durante el otoño en muchos mercados. Puedes colocar una maceta sobre un aparador cercano o usar un recipiente decorativo como cubierta de la maceta original.

4. Pensamientos, violetas o follaje ornamental: Si quieres más variedad que la que ofrecen las flores amarillas y naranjas, combina pensamientos y violas con plantas de follaje decorativo.

5. Ramas en el mantel: Un camino de mesa en tonos terracota, mostaza, beige o verde olivo puede cambiar el aspecto del espacio sin necesidad de reemplazar el comedor. Encima, coloca un florero con ramas secas o follaje y combina servilletas de tela con platos de colores neutros.