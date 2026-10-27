Cómo limpiar una casa en 15 minutos si vienen invitados

A veces puede ocurrir que nos llegan visitas sobre la hora o que no tuvimos tiempo de hacer la limpieza antes de una visita ya programada. Si estás en esta situación no desesperes ni comiences a hacer varias tareas a la vez sin concluir ninguna, toma tiempo para ordenarte y ver por dónde comenzar.

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Con 15 minutos vas a poner en orden tus espacios, despejar las superficies, ordenar lo que no está en su lugar y revisar el baño. La limpieza no será profunda, pero si te ayudará a salir victoriosa del momento.

¿Cómo hacer una limpieza en 15 minutos?

El primer paso es no entrar en pánico y dejarnos en claro que no debe quedar perfecta la casa. Abre las ventanas para cambiar el aire y haz un recorrido rápido por la casa para ver qué es lo que está fuera de lugar.

Comienza por la entrada dado que es donde se da la primera impresión por lo que no dejes nada abarrotado. Luego continúa por el salón y el comedor, en caso de que la cocina esté a la vista también, por supuesto no debes dejar de lado al baño.

Lo importante es enfocarse en el desorden visual, las superficies más visibles, el polvo o las manchas que se noten mucho y los pisos de las zonas de circulación. No pierdas tiempo en aquellos lugares que no se ven.

Limpieza de baño.|SolStock/Getty Images

En 15 minutos solo se debe hacer hincapié en lo que está a la vista ya que la limpieza profunda debe hacer en otro momento y con más tiempo. Así es que debes colocar cada cosa en su lugar.

Por último, tenemos el baño donde si detectas un mal olor no debes taparlo con perfumes ya que empeoraría. Trata de buscar el problema y solucionarlo, puede ventilar, limpiar, entre otras soluciones.

La división del tiempo debe ser:

