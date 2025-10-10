Este hombre fue captado remando en kayak a la mitad de la calle: video

Hace unos meses México pasaba por una terrible sequía en muchos estados del país y había una preocupación real de todos. Sin embargo, en estos momentos las lluvias están sobrepasando los límites y por eso se provocan este tipo de escenas, que la verdad es que están rompiendo el internet. Esto sucedió en Tampico y es un hombre en su kayak a mitad de la calle del estado de Tamaulipas.

¿Qué sucedió con este hombre en su kayak?

Los kayaks son comunes de observar en ciertos espacios como los ríos, lagunas o el propio mar, sin embargo claro que no es normal que a la mitad de la calle, un hombre se traslade con un vehículo como ese. Sin embargo, las situaciones extremas traen consigo resoluciones de la misma índole.

Se reporta desde diversos espacios, que las lluvias han generado severas complicaciones en estados como Tamaulipas. Y se presume que la zona donde se grabó este video es de la zona cercana al aeropuerto, la cual es famosa por generar este tipo de situaciones cuando el agua se deja caer. Por ello, este hombre decidió salir a la calle para practicar un poco de remo con su kayak.

¿Es peligroso andar en kayak en las calles de Tampico?

La respuesta a esa pregunta tiene ciertos matices, pues las inundaciones pueden ser complicadas, pero el video no muestra un espacio realmente extremo para andar. Allí el tipo de riesgos podría ser alguna volcadura que haga que se caiga sobre las aguas negras. Sin embargo, no parece que haya riesgos mayúsculos en esta práctica que pasa más por un momento de divertimento.

Los comentarios en redes sociales precisamente así se expresan de este video. Con tan solo cinco segundos ya cautivó a TikTok al exponer lo que se vive en el país ante las constantes lluvias en una temporada donde hay temor por la combinación entre el frío y el agua caída desde las nubes. Allí ya se verá qué sorpresas regalará el internet.