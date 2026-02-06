El pueblo fantasma de Zacatecas que da miedo, pero es muy hermoso para visitar un fin de semana

Zacatecas es un estado rico en leyendas, cultura, arquitectura y en plata, por lo que en el Virreinato, Aranzazú del Cobre fue un punto muy visitado y transitado debido a la extracción de minerales, principalmente la del metal antes mencionado. Sin embargo, hoy en día es considerado un pueblo fantasma que da miedo debido a sus múltiples leyendas, pero es hermoso para visitar un fin de semana, como lo es un rinconcito de Puebla, ideal para una cita romántica.

También llamado como El Cobre, es un pueblo que se ubica en el municipio de Concepción del Oro, en pleno semidesierto zacatecano. No obstante, se encuentra a casi 3 horas y 30 minutos de la capital, pero está más cerca de Saltillo y de Nuevo León, por lo que es ideal para darse una escapada de fin de semana. Conoce las 2 playas de Nayarit que no tienen agua mala, son cristalinas y tranquilas para nadar.

Aranzazú del Cobre es el pueblo fantasma, donde solo quedan 2 familias.|México Desconocido

De acuerdo con un artículo del portal Outlet Minero, actualmente en el lugar solo viven 2 familias, las cuales son guardianes de los alrededores del pueblo, que ofrece aventura y naturaleza, para disfrutar del canto de las aves y el olor a pino, con el objetivo de escapar del bullicio de la ciudad.

No obstante, El Cobre vuelve a ser el centro de reunión cada 8 de septiembre, cuando cientos de personas acuden a rendirle culto a la Virgen de Aranzazú. La mayoría de ellos son descendientes de las familias que alguna vez habitaron el lugar o de turistas curiosos por visitar el templo que aún se mantiene en pie.

Las leyendas del pueblo fantasma que da miedo

Aranzazú del cobre también es un lugar con múltiples leyendas que dan miedo, pero que para otros es tema de curiosidad y de inspiración para acudir, como lo es su panteón que se ubica en la montaña, cuyas tumbas datan desde finales de 1800 y principios de 1900.

Se cuenta que al anochecer se escucha el trotar de los caballos, cadenas arrastradas y se reflejan luces, los cuales son asociados con la presencia de Ovnis, según los pocos residentes del pueblo.