Morelos tiene un Pueblo Mágico que vale la pena visitar para pasar un buen fin de semana, ya que su clima es fresco al mantener una temperatura promedio de 14 °C y por ser el destino predilecto de las personas que residen en el centro del país por sus diferentes actividades, como recibir el Equinoccio de Primavera de este 2026 y renovar energía.

De acuerdo con el portal del Gobierno de México, Tepoztlán es el destino favorito de Morelos, ya que se encuentra en una zona protegida y arqueológica, la cual fue construida para el Dios de la Fertilidad. En cambio, la IA dice que este Pueblo Mágico del estado tiene los sitios que menos valen la pena visitar.

Tepoztlán tiene un clima agradable con una temperatura promedio de 14 °C.|Visitmexico

Una de las principales atracciones turísticas del municipio es el majestuoso exconvento de Nuestra Señora de la Natividad, construido en el siglo XII y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En Tepoztlán puedes disfrutar desde una cena romántica hasta arriesgadas actividades al aire libre.

¿Qué hacer en Tepoztlán en un fin de semana?

En Tepoztlán se pueden realizar diferentes actividades al aire libre, ya que se encuentra rodeado de cerros, donde puedes disfrutar de hacer senderismo y escalar la parte más alta de su zona arqueológica para apreciar la maravillosa vista del valle del Pueblo Mágico.

Además, puedes participar en los diferentes circuitos de senderismo por Anatitlán de Quetzalcóatl, donde podrás admirar las pinturas rupestres que se encuentran en el lugar. El pueblo también cuenta con recorridos a caballo o en bicicleta y así apreciar cada rincón de este lugar.

En cuestión de gastronomía, Tepoztlán te ofrece una amplia variedad de sabores que encantarán a tu paladar y que en su mayoría son platillos típicos de la región, como lo son:



Itacates (gorditas de maíz en forma de triángulo rellenas de diferentes guisos)

Sopa de hongos

Huazontles

Cecina

Tortitas de colorín

Tepoznieves.

El Pueblo Mágico se encuentra a 17 kilómetros de distancia de Cuernavaca, Morelos, mientras que de la CDMX a 85 km, por lo que es el destino predilecto para los capitalinos.