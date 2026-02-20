El trip perfecto para hacer si vas a Tequila, Jalisco: la guía que todo turista necesita sí o sí

Si estás planeando tu próximo viaje y quieres tener una experiencia inolvidable, existe un destino que combina tradición, paisajes espectaculares y sabores deliciosos. Estamos hablando de Tequila, uno de los 12 Pueblos Mágicos que hay en Jalisco y que es considerado por muchos como el lugar perfecto para pasar unas vacaciones únicas.

Gracias a su popularidad, durante casi todo el año está repleto de turistas nacionales e internacionales que se adentran en este territorio para descansar y al mismo tiempo conocer este rincón de México en su máximo esplendor. Por lo que es relativamente sencillo armar un itinerario que considere los sitios históricos clave y deje tiempo a la diversión.

Tequila es uno de los 12 Pueblos Mágicos que hay en Jalisco|Mundo Cuervo

¿Qué hacer en Tequila? El plan perfecto para recorrer este Pueblo Mágico de Jalisco

A poco más de una hora desde la ciudad de Guadalajara, Tequila es la parada predilecta para todos los viajeros que quieren descubrir por qué este lugar de Jalisco es tan famoso. De acuerdo con información de Destinos México de la Secretaría de Turismo, este es uno de los puntos turísticos más importantes del país gracias a aspectos como su Denominación de Origen y el nombramiento de la UNESCO al "paisaje agavero" que lo conforman.

Así que una visita obligatoria es ir a alguna de las haciendas tequileras que están habilitadas para dar recorridos, explicando partes clave del proceso de producción y siembra de los agaves. Incluso hay empresas que ofrecen la oportunidad de viajar en transportes que simulan los barriles de madera en los que se procesa esta bebida para ser comercializada a nivel mundial.

Hacer los recorridos por campos de agave y tequileras es un plan imperdible al ir a Tequila, Jalisco|Secretaría de Turismo

Por ejemplo, dos de los tours que tienen gran popularidad son los que ofrecen "La Rojeña", considerada como la destilera con mayor antigüedad de México. También está el recorrido de José Cuervo, que en su blog de turismo destaca que estas actividades son imprescindibles al momento de visitar este Pueblo Mágico de Jalisco y que incluso los organismos turísticos lo reconocen.

3 actividades que no te puedes perder si vas a Tequila, Jalisco

Además de la experiencia tequilera que resulta tan atractiva para el turismo de este Pueblo Mágico de Jalisco, también brinda la oportunidad de maravillarse con sus hermosos paisajes naturales.

Las parroquias y la comida son aspectos turísticos que hacen a Tequila un destino muy famoso de Jalisco|Secretaría de Turismo

Los destinos que definitivamente no pueden quedar fuera de los itinerarios para viajar a Tequila, según la SECTUR, son:

