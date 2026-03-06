La villa de Guanajuato que te enamorará este fin de semana por sus callejones llenos de historia

Guanajuato es un estado rico en cultura e historia, así como por tener 6 Pueblos Mágicos, entre los que destaca el lugar en cuestión, que te enamorará este fin de semana por sus callejones llenos de historia y donde podrás conocer acerca de sus tradiciones y, lo mejor de todo, probar su rica gastronomía. Conoce la región de este estado que es ideal para echar un buen zapateado.

De acuerdo con el portal de México Desconocido, Comonfort es la villa de Guanajuato que se ubica a tan solo 20 minutos de San Miguel de Allende, por lo que puedes darte una paseada por el Pueblo Mágico, distinción que recibió apenas el 18 de octubre de 2018. Esta es la región del estado que casi nadie conoce al ser considerada “lugar fantasma”.

Comonfort es el pueblo ideal para visitar este fin de semana, pues se ubica cerc de varias ciudades.|Dirección de Turismo Municipal de Comonfort

Una de las actividades que puedes realizar en Comonfort es pasear por sus calles hasta llegar al centro, donde podrás apreciar grandes joyas arquitectónicas, como lo es la Parroquia de San Francisco de Asís, que tiene 5 retablos de oro, los cuales provocan un brillo espectacular.

¿Qué hacer durante el fin de semana en Comonfort?

En el Pueblo Mágico se respira un aire de tranquilidad, por lo que es perfecto para descansar un fin de semana y hacer un viaje al pasado al recorrer y admirar sus principales actividades turísticas, como lo son:



Conocer el antiguo Palacio Municipal y la historia del pueblo a través de murales

Descansar en el Jardín 5 de Febrero

Escalar el cerro de los Remedios y admirar Comonfort

Visitar y hacer un molcajete de piedra.

En cuestión de gastronomía, el municipio de Guanajuato ofrece una amplia variedad de platillos, tanto salados como dulces:



Gordita de requesón a base de maíz quebrado

Refrescantes nieves de la fruta de temporada

Fruta al horno

Enchiladas.

Comonfort es ideal para visitar un fin de semana, ya que se ubica muy cerca de varias ciudades, pues, según el portal del Gobierno de México, está a 1 h de Querétaro, 2 h de León y Morelia, y a 3 h de la CDMX o Toluca.