Tiene trajineras y venden mezcal en este pueblo mágico; no es Xochimilco

Los viajes a los distintos sitios turísticos incluyen distintas actividades que permiten a los visitantes disfrutar de experiencias únicas. Ante dicha situación, a veces es complicado elegir las mejores opciones para invertir los fondos económicos y el tiempo. Pero esta opción salida de Zacatecas suena más que interesante. Esto ofrece el pueblo mágico de Teúl de González Ortega.

¿Por qué este pueblo mágico luce como una excelente opción?

Muy probablemente poco conocido por las personas en general, Zacatecas tiene una oportunidad de viaje más que completa. No solo se trata de las trajineras y la inmensa tradición mezcalera, sino de un sitio lleno de historia prehispánica, una rica gastronomía y calles empedradas. Y es que hay oportunidad de disfrutar de él con bastante calma, pues no ha sido popularizado.

Esta región de los cañones de Tlaltenango y Juchipila está llena de campos de agave azul y un clima más fresco que la zona del centro y el bajío del país. El paseo en trajineras es con un fondo de lomas verdes y un cielo azul inmenso. Esto se puede practicar en la Presa La Ticuata, además entre abril y septiembre puedes nadar allí, pescar lobina y recorrer el espejo de agua en kayak.

Alrededor existen más de 50 fábricas de mezcal, donde se reconoce como una de las más emblemáticas a la Fábrica y Museo de Mezcal Don Aurelio Lamas. Allí se ofrece un recorrido por todo lo que conlleva la elaboración de este líquido.

¿Qué más ofrece el pueblo mágico Teúl de González Ortega?

En este pueblo también se encuentra la zona arqueológica en el cerro del Teúl, que es comparable con la antigüedad de lo que ofrece Cholula, Puebla. Además de eso, las caminatas son muy placenteras por la vista que ofrece todo el valle. Y en el ámbito de la comida, tiene como mayor atractivo el chamorro al vapor, el cual es pierna de cerdo, ensalada, arroz blanco y consomé. Pero también vale la pena probar la birria, gorditas al horno rellenas de frijoles o el mismo menudo.

Por ello, estas son razones suficientes para buscar escaparte a este sitio que lleva el nombre de la Tierra de los Dioses y que está a casi dos horas desde Guadalajara, Jalisco.