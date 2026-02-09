Qué hacer en CDMX si un día estás muy aburrido y tienes ganas de algo diferente

La CDMX es conocida por estar repleta de cosas por hacer gracias a su enorme oferta recreativa y cultural . Aun así, hay quienes llegan a aburrirse al pensar que ya la conocen "de pies a cabeza", lo que la mayoría de veces realmente no es así, pues siempre hay cosas nuevas por descubrir en la capital de México y planes que son ideales para salir de la rutina.

Por si fuera poco, varias de estas opciones no tienen que planearse con mucho tiempo de anticipación ni requieren inversiones costosas, sino que simplemente basta con prestar atención a todas esas cosas que pasamos desapercibidas y hasta atreverse a probar cosas nuevas.

¿Qué hacer en la CDMX? 4 planes para pasar un fin de semana a gusto y divertido

1. Dar un recorrido nocturno por las vías principales. No es lo mismo conocer de día las calles más famosas de la Ciudad de México, ni pasar por ahí todos los días cuando vas rumbo al trabajo. Así que una buena opción para salir de lo cotidiano, es con recorridos nocturnos en buses turísticos.

Planes en la CDMX que puedes hacer solo o con amigos para un fin de semana muy divertido|Facebook / @Turisbus

2. Ir a mercaditos tradicionales para comer. Si la comida es lo tuyo, quizá probar los platillos preparados en mercados locales y por cocineras tradicionales sea lo que estás buscando. Una opción que no falla es Coyoacán, donde se sirven sus famosas tostadas .

3. Ver el amanecer en Xochimilco. Subir a una trajinera es toda una experiencia, en especial por lo bien que puedes apreciar el lago en su máximo esplendor. Aunque en realidad, sí hay una forma mucho más fascinante de conocer Xochimilco: apreciando el amanecer en pequeños kayaks que salen desde el embarcadero.

Planes en la CDMX que puedes hacer solo o con amigos para un fin de semana muy divertido|Freepik

4. Ir a la Cineteca Nacional solo. No todos los planes en la CDMX necesitan hacerse en grupo o con tu pareja, también hay alternativas para aquellos que disfrutan de su soledad y la pasan bien estando en silencio. Aquí una opción infalible es ir a la Cineteca Nacional y ver alguna de las películas que tienen en cartelera, mismas que usualmente no se exhiben en las salas de cine tradicionales.