¿Vicente Fernández murió días antes? Sacerdote acaba con rumores.

EXCLUSIVA. Sacerdote aclara la hora de muerte de Vicente Fernández.

El sacerdote Oscar Sánchez Barba echa por tierra los rumores de que el día y la hora en que murió Vicente Fernández fueron alterados por su familia.

Lo puede afirmar con toda certeza, porque además de oficiar la misa por el eterno descanso de El Charro de Huentitán en la arena que lleva su nombre, fue llamado la noche del sábado pasado para darle la extrema unción.

Este es el relato de los últimos momentos de vida del ídolo, en exclusiva para Ventaneando.

Me llamó Gerardo Fernández desde el sábado 11 de diciembre, yo estaba en misa de las 7, y no podía contestarle. Me dijo que si podía darle la unción de los enfermos, me lo dijo llorando y quebrado

Estaba toda la familia reunida, le rezamos y le pusimos los santos óleos; yo se los puse el día que llegó al hospital y cuando se fue. O sea, ocho horas antes o nueve de que Dios lo llamara. Se fue el día 12 de diciembre, muy significativo para él

El párroco, quien nos recibió en su casa en Guadalajara, compartió también el dolor que encontró en la familia Fernández en los momentos previos a la partida del cantante, quien por cierto, cree que estaba consciente, incluso escuchando la voz de su viuda Cuquita Abarca.

Fueron momentos difíciles, ahí estaban los nietos, pero le decían ‘ahora vas a cantar en el cielo a Dios’, fueron momentos fuertes. Yo tuve el privilegio de estar ahí

Yo creo que estaba consciente porque le hablaban al oído y él hacía señas de que entendía. Fue un momento muy fuerte, emotivo, cariñoso y de unión entre todos. Uno por uno fueron abrazándolo

Oscar Sánchez rezó hasta el último momento por la salud del recordado Vicente Fernández.

Estuve en contacto con Gerardo, pero solo le decía ‘mucho ánimo’. En la parroquia pedíamos todos los días por Vicente Fernández

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Así fueron los últimos momentos de Vicente Fernández en el hospital

El sacerdote Oscar Sánchez Barba comparte con Ventaneando los momentos culminantes de la despedida de Vicente Fernández.

Fue un momento muy íntimo, hermoso y atinado de la familia… después pusieron una estatua de él a caballo muy bonita

Y también habló sobre la fortaleza inquebrantable de Cuquita Abarca, quien todavía el lunes pasado tuvo la entereza de agradecer a todos los que oraron por la salud del padre de sus hijos.

Qué barbaridad… su fortaleza… y luego el mensaje que nos dio ahí, así como su bendición

Y habló de la imagen que se volvió viral, cuando después de la misa se quitó la sotana y quedó en traje de charro.

Yo soy charro, no es disfraz, soy de familias charras; mi abuelo materno y mi papá fueron de los más grandes impulsores de la charrería en Jalisco. Tengo la sangre charra en todos los lados

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