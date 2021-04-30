FOTOS: La historia detrás “Mírala, míralo” de Alejandra Guzmán.

Todos hemos cantado “Mírala, míralo”, el tema que se volviera un éxito en 1993 en voz de Alejandra Guzmán y que perteneció a su álbum titulado “Libre”. Sin embargo era desconocido que este icónico tema de La Guzmán, estaba basado en una vivencia de la cantante.

Al parecer esta canción nació de una infidelidad que vivió la cantante de parte del padre de su hija Frida Sofía, Pablo Moctezuma.

La historia de una infidelidad

Fue David Blasco, hijo de Miguel Blasco, productor de “Mírala míralo”, quien nos contó a detalle la historia detrás de este tema que se volvió todo un éxito.

Narra que la propia Alejandra Guzmán llegó llorando y destrozada con Miguel Blasco y el compositor José Ramón Flores a contarles la infidelidad de Pablo Moctezuma para que la plasmaran en una de sus canciones.

Presuntamente, Alejandra Guzmán llegó a su casa y sorprendió a su pareja en ese momento, Pablo Moctezuma, sosteniendo relaciones con otra mujer y con valentía se quedó mirando.

David Blasco dice que para entonces Frida Sofía ya había nacido y tenía solo 1 año; además, las cosas ya no andaban bien entre La Guzmán y Pablo Moctezuma.

“Mírala, míralo” se trata de una historia real y auténtica, incluso, David Blasco afirma que todas las canciones que en ese momento se componían para Alejandra Guzmán eran basadas en sus vivencias.

David Blasco cuenta la historia pues además, creció cercano y a la par con Frida Sofía, incluso convivieron en varias fiestas familiares.

¿Qué fuerte no? Y qué fortaleza de Alejandra Guzmán de poder cantar con todo su talento esta historia que en su momento resultó desgarradora para ella.