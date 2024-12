¡Le echan la culpa! Víctor niega haber contagiado a su esposa

La mujer de Víctor hace mucho escándalo porque dice que le contagió una infección, pero sospecha que se revolcó con otros y le está echando la culpa. Además, Víctor revela que él no la pudo contagiar porque ya casi no tienen intimidad. Víctor acepta que anda con otras mujeres porque en su casa no le dan lo que necesita. Víctor lo ve muy simple: Irma debe ir al médico a que le quiten lo que tenga y a él no lo deberían de correr de la casa.