VIDEO de Alfredo Adame en Soy famoso ¡sácame de aquí! se hace viral.

Soy famoso ¡sácame de aquí! es el nuevo reality show de Azteca UNO que está por comenzar y reunirá a un grupo de famosos que desafiarán sus más grandes miedos y fobias a través de retos extremos que les pondrán los pelos de punta a más de uno, con el objetivo de convertirse en el rey o reina de la selva. Uno de los participantes que más expectativa han generado es Alfredo Adame, el actor y conductor que gusta estar siempre en el ojo del huracán, ya que también participará su novia Magaly Chávez.

Alfredo Adame ha estado en medio de la polémica desde que protagonizó una riña con una familia sobre una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, donde según él, sacó sus conocimientos en artes marciales e hizo uso de su técnica especial (patadas de bicicleta) que anduvo pregonando por diversos programas y medios de comunicación.

Posteriormente, encabezó otra riña con el abogado de Carlos Trejo durante una conferencia de prensa en la que el apoderado legal del ‘Cazafantasmas’ lo interrumpió, sin mencionar los dimes y diretes con Omar Chaparro y demás figuras de la pantalla chica, así como los planes de boda que tiene con la exconcursante de ‘Enamorándonos’, con quien se le ha visto muy acaramelado y enamorado.

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Con más de 35 años de trayectoria, Alfredo Adame sigue dando de qué hablar y no precisamente por sus protagónicos en melodramas o su conducción en ciertos programas, sino por su polémica vida y constantes escándalos; sin embargo, en los últimos días volvió a dar de qué hablar gracias a un video que se hizo viral en redes sociales y no se trata de la pelea simulada que tuvo con el Chango Ote.

Estreno de Soy famoso ¡sácame de aquí!

Esta noche será el estreno de Soy famoso ¡sácame de aquí! A continuación, les dejamos un adelanto de lo que será este emocionante reality show, en el que de inicio veremos cómo el histrión hará de las suyas.

En el video se puede apreciar a Alfredo Adame gritando como un verdadero rey de la selva, así mismo, se le observa tirado sobre una especie de cama mientras caen sobre su rostro cangrejos vivos, así como otro pequeño clip en el que se le ve a varios metros de altura.

¿Cuándo y dónde ver Soy famoso ¡sácame de aquí!?

El reality show se estrena este miércoles 4 de mayo en punto de las 19:30 horas y podrás disfrutarlo a través de las pantallas de Azteca UNO.

