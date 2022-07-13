VIDEO: Belinda rinde homenaje a Shakira: ¿Solidaridad tras ruptura?

La cantante viene disfrutando de lo que está siendo un gran 2022 donde está en una nueva etapa de trascendencia a partir del éxito que tuvo Bienvenidos Al Edén, como también de su faceta musical que se halla en un buen momento. A partir de esta situación vemos acciones interesantes como esta donde Belinda le rinde homenaje a Shakira y mucha gente afirma que hay solidaridad tras la ruptura.

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Nos quedó claro que la cantante nacida en España es muy fan de la intérprete de 'Ojos Así, Suerte', 'La Tortura' y otros tantos éxitos. Un aspecto que generó una buena reacción en Belinda es que se conocía la canción a la perfección como que supo expresar su estilo de canto para terminar por regalarle un gran momento a los fans presentes en su show.

¿Cuál es la canción con la que Belinda le rindió homenaje a Shakira? Recientemente se popularizó un video en el que se observa a Belinda en medio de un casting y en el cual rindió tributo a Shakira interpretando la canción 'Estoy Aquí', una de las más populares de la colombiana.



Se desconoce de qué proyecto se trataba o si habrá alguna colaboración en camino, lo que es claro es que Beli estaría a la altura del desafío de cantar con una de las voces más importantes en español.



Se desconoce si este video en el que Belinda le rinde tributo a Shakira será el preámbulo de una posible colaboración entre las cantantes, algo que sería un éxito asegurado debido a la gran cantidad de fans que tienen y al gran talento de ambas.

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Belinda cantando Estoy Aqui de Shakira es lo que necesitas para alegrar la mañana. pic.twitter.com/VArkF9p5zV — Lässer🌈 ▕⃝⃤ (@f_lasser2) August 16, 2021

Belinda se encuentra en España grabando lo que será la 2 temporada de 'Bienvenidos Al Edén', serie que tuvo un gran andar en una plataforma de streaming, mientras que Shakira mantiene un silencio total respecto a su vida privada, pero disfruta del buen andar que ha tenido 'Te Felicito', canción en la que comparte cartel con Rauw Alejandro y que mucha gente considera que está dedicada a Gerard Piqué, su expareja con la que finalizó su historia tras 11 años de relación.