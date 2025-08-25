Britney Spears aparece sin ropa en redes sociales y preocupa a fans. “Tienes que avergonzarte para recordar quién eres”

En los últimos años, Britney Spears ha tenido temporadas de mucha actividad en su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, por lo general las cosas que publica generan inquietud o hasta preocupación entre sus fans debido al comportamiento de la cantante o las cosas que dice. Este fin de semana compartió algunas imágenes donde aparece completamente sin ropa.

La intérprete se encuentra de viaje en el Caribe. Aunque no ha especificado nada en su Instagram, se cree que visitó las Islas Turcas y Caicos.

Britney Spears se toma fotos sin ropa y preocupa a sus fans

Durante su viaje, Britney Spears ha estado compartiendo fotografías donde aparece sin ropa. Algunas de ellas han sido eliminadas y en otros posts se disculpa, aunque mantiene la foto ahí.

En una de sus publicaciones dejó entrever que podría abrir una cuenta de contenido para adultos próximamente. “Las cosas serán diferentes, chicos, ahora tendrán que pagar y suscribirse para ver el contenido. He querido hacer esto por un buen rato, así que espero que les guste”, escribió.

En una de las publicaciones que no eliminó, Britney aparece de espaldas en lo que parece el baño de su suite; no está usando nada de ropa, con excepción de unas botas a la altura de las rodillas, y se tapó solo con un emoji de rosa roja.

La cantante se disculpó por mostrar su trasero en un post. “A veces tienes que avergonzarte para recordar quién eres, yo tampoco puedo creer que lo hice”.

“Los tiempos más difíciles de mi vida fueron aquellos 3 años en que mis hijos se alejaron, que no podía llamarles o escribirles. Recuerdo que mi secreto para sobrevivir era la negación y muchas lágrimas. Estaba casada con Sam [Asghari] pero casi se sentía como una distracción falsa para ayudarme a lidiar con todo eso”.

En 2021, cuando Britney quedó libre del régimen de conservaduría en que permaneció por 13 años, se encontraba en una relación con el modelo Sam Asghari. Ellos se casaron en 2022 y se separaron tan solo un año después.

Britney Spears reaparece cantando un éxito de su ex, Justin Timberlake

En los posts de los últimos días hay un video donde Britney aparece bailando en un yate; está platicando con el capitán de la embarcación, aunque el acento de la cantante es extraño.

Entre las canciones que estuvo bailando hay una de su ex, Justin Timberlake. No es la primera vez en meses recientes que la cantante da muestras de apoyo hacia Timberlake.

No obstante, en su autobiografía publicada en 2023, Britney Spears acusó a Justin de haberle sido infiel y de coaccionarla para abortar. Ellos fueron pareja entre 1999 y 2002.