VIDEO: ¿Qué dijo David Guetta tras rechazar beso de Kunno?

Es uno de los personajes más reconocidos del mundo de la música, tanto en estos últimos años como en lo que va del siglo. Ahora bien, en los últimos días se ha visto envuelto en polémica y ahora toca hablar de lo que dijo el afamado DJ David Guetta tras rechazar un beso de Kunno, hecho que quedó grabado para la posteridad.

El famoso Daddy Kunno nos visitó en el foro y puso a prueba a nuestros conductores, ¡checa quién tendría futuro como tiktokero!

En el video se puede apreciar al francés cerca del influencer mexicano en el marco de LOS40 Music Awards y esto no pasó desapercibido entre los seguidores del tiktoker. En el momento se puede observar cierto grado de incomodidad en el escenario y que la situación no fue la más afortunada. Dicho esto, pasemos a contar a detalle lo que sucedió.

¿Qué dijo David Guetta luego de rechazar un beso de Kunno? David Guetta recibió un galardón y cuando le tocó subir al escenario pudo apreciarse como Kunno se acercó a él para chocar mejillas, sin embargo, el músico francés evitó dicho acercamiento y, aunque hizo un movimiento de inclinación hacia Kunno, no permitió que sus mejillas se rozaran. Posteriormente, nadie manifestó abiertamente una sensación semejante al enojo o desacuerdo, pero con ver los rostros de cada uno quedó claro que no les agradó mucho lo sucedido.

Ninguno de los dos se había pronunciado hasta que Kunno decidió romper el silencio y así le respondió a sus haters sobre lo sucedido: Gente, ¿Qué está pasando aquí? La gente habla y habla y yo tengo que decir la verdad de lo que ha pasado con David Guetta”.

“La gente no tiene nada que hacer de verdad, nada más por chisme. La verdad es que David Guetta fue super buena onda, me saludó super bien, super a gusto. El hombre siempre se comportó como todo un caballero durante toda la premiación y hasta me subió a su Instagram así que ja, ja”, añadió.

Por su parte, el DJ no ha emitido ningún comentario, pero sería un buen pretexto para empezar a escuchar los trabajos del DJ. El mismo se distingue por composiciones de estilo house, así como también por hacer colaboraciones con muchos artistas reconocidos como es el caso de Sia, Kelly Rowland (exvocalista de Destiny´s Child, grupo del que salió Beyoncé) y otros tantos.

En la actualidad las ventas totales de los álbumes de Guetta han superado las 7 millones de unidades y también es justo destacar que ha sido considerado en más de una ocasión como uno de los mejores DJ’s de la historia. Puede gustarte o no, pero es claro que ha dejado una huella en el espacio musical.