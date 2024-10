⁠VIDEO VIRAL: Drake Bell canta en una boda en México y sorprende a los novios

Imagina estar en tu boda y, de repente, un invitado sorpresa resulta ser Drake Bell , el famoso cantante estadounidense. Pues esto fue exactamente lo que sucedió en una reciente celebración en México, y el video del momento no tardó en volverse viral.

Los novios, así como los invitados, quedaron boquiabiertos al ver que el cantante decidió dedicarles una de sus canciones más románticas. Este inesperado gesto rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales.

Drake Bell canta en una boda en México y sorprende a los novios

Recientemente, durante la ceremonia de una boda, Drake Bell apareció para sorprender a los recién casados. El artista se presentó en la pista con un elegante traje color lavanda y comenzó a interpretar la canción “Down We Fall”. Drake, acompañado solo por su guitarra, dedicó el tema a los novios, Karen y Alberto, quienes quedaron maravillados con la inesperada sorpresa.

El ambiente se llenó de emoción, y muchas de las invitadas no pudieron contener sus gritos de alegría. Y no es para menos, tener a Drake Bell cantando en una boda no es algo que se vea todos los días. Al finalizar la canción, se llevó una gran ovación por parte de todos los presentes.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El video del emotivo momento no tardó en aparecer en las redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. Los comentarios de asombro y emoción inundaron las plataformas, con usuarios compartiendo su sorpresa y admiración por el gesto de Drake Bell: “si no va Drake Bell a mi boda no me caso”, “Weeeeey no sabía que tenía ese sueño hasta que vi esto mameees ya me quiero divorciar para casarme y me lo lleven jajaja”, “Ya quiero casarme para que él sea mi marido y me cante” y “Dioos que bonito”, se pueden leer en el video.

