Horóscopo de Mhoni Vidente: los signos que son castigados por el universo a partir de hoy 24 de septiembre con una terrible advertencia

El horóscopo de Mhoni Vidente de hoy , jueves 24 de septiembre, señala a tres signos del zodiaco que tienen una terrible advertencia antes de que termine el mes. De acuerdo con las predicciones de la famosa astróloga, compartidas en su canal de YouTube, los elegidos tienen un castigo del universo que se manifstará a través de cambios bruscos, protección energética, desconfianza o necesidad de cerrar ciclos.

1. ACUARIO

Acuario es uno de los signos que debe mantenerse más atento a partir de hoy. La aparición de La Torre anuncia una energía de cambios inesperados y situaciones que pueden sacudir aquello que parecía estable. Aunque esta carta también representa transformación y crecimiento, su mensaje exige cautela: no cargues con problemas ajenos ni permitas que las preocupaciones de otras personas absorban tu energía. El universo te estaría poniendo a prueba para que aprendas a proteger tu paz y a cerrar la puerta a aquello que ya no te corresponde.

2. GÉMINIS

Géminis también recibe una advertencia que no conviene ignorar. La carta de El Emperador habla de poder, control y decisiones importantes, pero en esta ocasión el mensaje apunta directamente a la necesidad de proteger tu vida personal. No todos quienes escuchan tus planes tienen buenas intenciones y revelar demasiado podría colocarte en una situación incómoda. A partir de hoy, el silencio será tu mejor escudo: observa, analiza y evita confiar rápidamente en quienes todavía no han demostrado estar de tu lado.

3. ESCORPIO

Para Escorpio, el As de Oros abre la puerta a oportunidades económicas y crecimiento material, pero también llega acompañado de una advertencia energética. Las cartas aconsejan no revelar todos tus movimientos, pues algunas personas podrían reaccionar desde la envidia o disfrazar sus verdaderas intenciones bajo una aparente preocupación. El universo te pide caminar con cautela: no todo consejo merece ser escuchado y no todo el que celebra tus avances desea realmente verte crecer.