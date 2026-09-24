3 signos que obtendrán dinero extra del 24 al 30 de septiembre, según Mhoni Vidente

Las energías están en constante cambio por lo que hay signos que pueden recibir más beneficios en algunas temporadas que otros. En este caso hay algunos afortunados que van a recibir dinero extra.

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De acuerdo con Mhoni Vidente, hay tres signos del zodiaco que van a recibir un dinero extra y una racha de abundancia desde este 24 hasta el 30 de septiembre. Es momento de aprovechar estos días.

¿Cuáles son los signos que recibirán dinero?

Los signos que van a recibir dinero extra en estos días son:

Virgo

Este signo se destaca sobre los demás debido a que en la última etapa del mes de septiembre va a recibir ingresos extraordinarios o dinero extra que no esperaba. Esto le permitirá poder avanzar en nuevos proyectos personales y laborales por lo que serán días muy importantes.

virgo

Libra

Luego nos encontramos con Libra cuya suerte económica va a estar impulsada por nuevas propuestas de negocios o mejoras en lo que es el plano labora. Se van a abrir canales directos para aumentar sus ganancias.

Escorpio

Por último, tenemos a Escorpio que va a comenzar un ciclo que es clave para enfocarse en el desarrollo financiero ya que llegarán nuevas fuentes de ingresos y oportunidades económicas.

Cabe destacar que en las lecturas de Mhoni Vidente también se nombra a Aries y Acuario como otros de los signos que van a poder recibir golpes de suerte debido a que les sale las cartas del As de Oros y la Rueda de la Fortuna.

Lo importante para todos los signos es que paguen deudas de inmediato con el dinero extra que ingresa. Así vas a cortar las energías de estancamiento. Por otro lado, no debes gastar en vanidades ya que se recomienda poder invertir el dinero.

Mhoni Vidente manifiesta que el dinero y el éxito se disfrutan no se platican. Además, debes hacer un acto de generosidad para que el universo multiplique la energía de la riqueza.