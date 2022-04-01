En México y otros países de nuestro continente existe una tradición que, aunque pasen los años, sigue estando muy de moda, nos referimos a la tradicional fiesta de XV años.

Y es que sigue siendo uno de los eventos más especiales en la vida de muchas familias, ya que durante esta celebración, muchas jóvenes deciden echar la casa por la ventana y hacer la fiesta por todo lo alto para poder complacer a sus invitados.

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Recientemente, se viralizó en las redes sociales la fiesta de una quinceañera en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la cual, en un principio, podría parecer normal ya que utilizaba el clásico vestido, con sus arreglos e invitados.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la joven entró por los aires, colgada de una grúa, simulando un columpio; lo que dejó sin palabras a sus invitados, ya que la forma en que llegó a su fiesta fue algo completamente fuera de lo común.

Otra entrada nada común para una quinceañera

En la lista de las entradas triunfales a los quince años, hay un caso muy en especial que fue en Veracruz, cuando una joven se volvió viral en redes sociales, después de las fotos de su arribo al festejo, las cuales se compartieron en Facebook.

Por lo general, limosinas, autos clásicos y caballos son los más usados por las jóvenes, pero esta quinceañera rompió con todos los esquemas de etiqueta, ya que llegó en un enorme búfalo.

El nombre de la joven es Bárbara, la cual le pidió a su padre ingresar en un búfalo, petición a la que su padre no se pudo negar y complació a su hija.

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Esta fiesta tuvo lugar el pasado 30 de marzo, y el menú se conformó por carne asada, barbacoa de búfalo, mondongo y platillos típicos de la región.