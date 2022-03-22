VIDEO: Le deja caer en la cara una pesa de 20 kilos.

Ir al gimnasio se ha convertido en una de las cosas más importantes en la vida de muchas personas, más cuando se trata de cuidarse y verse mucho mejor; sin embargo, en algunas ocasiones puede ser un poco peligroso, tal y como sucedió recientemente en Palmerston, Darwin, una de las ciudades más pobladas de Nueva Zelanda.

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Gracias a las cámaras de seguridad de un gimnasio se captó el momento exacto en que un hombre dejó caer una pesa de 20 kg en la cara de otra persona que también estaba haciendo ejercicio.

En las imágenes capturadas en el video se puede apreciar que fue un acto premeditado; sin embargo el responsable de dicho suceso fingió no saber nada y hacer como que fue un accidente.

Paso a paso se muestra al hombre caminando por uno de los pasillos del gimnasio cargando una pesa en sus manos; al llegar el momento del ataque fingió tropezar y dejó caer el objeto sobre el rostro de otra persona.

Hasta el momento, se sabe que la víctima resultó con diferentes lesiones entre las que destacan: fracturas de cráneo, cortes a la altura de las cejas y daños psicológicos que todavía le afectan en su vida diaria.

Al momento de recibir el golpe de la mancuerna en su cara, la víctima cayó del banco, mientras que el agresor fingió tener una lesión para evitar ser acusado por los presentes.

El responsable aceptó su culpa

Al poco tiempo las cosas cambiaron, pues Shane William Ryan, de 33 años y autor de este lamentable hecho, aceptó su culpa y fue condenado a 19 meses de prisión.

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Durante el proceso, Shane William Ryan aceptó que atacó a la víctima, aunque durante el tiempo que estuvieron en el gimnasio nunca tuvieron un problema.

