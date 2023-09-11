Así fue la golpiza a joven en la Angelópolis, en Puebla: exigen justicia para Neto

En un preocupante incidente que ha conmocionado a todo el país, un grupo de jóvenes fue captado en video propinando una brutal golpiza a otro en Puebla, exactamente en las inmediaciones de la Estrella de Puebla, dejándolo inconsciente.

El impactante material audiovisual, ampliamente difundido en redes sociales, muestra a un individuo indefenso tirado en el suelo, rodeado por un grupo de agresores que lo golpean de manera despiadada.

¿Cuál es el estado de salud del joven golpeado?

La víctima quedó inconsciente luego de recibir una patada en la cabeza por parte de uno de los agresores, mientras que una valiente mujer intentó detener las agresiones, sin éxito. Las expresiones de los agresores, como "le voy a reventar la botella" y "no se vuelvan a meter con nosotros", reflejan la violencia y la actitud amenazante que caracterizó este acto.

De acuerdo con reportes locales, el joven golpeado ya fue trasladado a su hogar donde aún se encuentra en recuperación.

Te puede interesar: Así ha sido la vida de Ana Araujo sin Pablo Lyle

¿Quiénes son los jóvenes que presuntamente participaron en la agresión?

Uno de los aspectos más alarmantes de este incidente es que la mayoría de los agresores involucrados en este evento parecen ser menores de edad.

A través de una cuenta en Instagram denominada “Justicia Mirreyes” han revelado nombres y hasta domicilios o escuelas donde estudian algunos de los presuntos agresores.

¿Qué han dicho las autoridades?

Este caso ha tenido un impacto significativo en varias instituciones de la zona, incluida la Universidad Anáhuac, en la que aparentemente algunos de los agresores estarían inscritos. La institución ha respondido con firmeza, abriendo un proceso interno para evaluar las medidas disciplinarias que se aplicarán a los estudiantes involucrados. Como resultado de esta evaluación, la Comisión Constitutiva y Disciplinaria de la Universidad Anáhuac Puebla decidió imponer suspensiones y restricciones de ingreso al campus en San Andrés Cholula a los implicados en las agresiones.

Aviso importante

Universidad Anáhuac Puebla pic.twitter.com/0wpuDm0MHp — Universidad Anáhuac Puebla (@UAnahuacPuebla) September 11, 2023

Gobierno se pronuncia al respecto

Las autoridades también han reaccionado ante este acto violento, con el titular de la Secretaría de Gobernación del Estado condenando enérgicamente lo sucedido y prometiendo llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias.

Comunicado sobre los hechos ocurridos el día sábado en la zona de Angelópolis. pic.twitter.com/tA9cyokJIX — SEGOB Puebla (@Segob_Puebla) September 11, 2023

Cabe destacar que la seguridad de la zona está a cargo de la Policía Estatal y se ha informado en múltiples ocasiones sobre la presencia de menores de edad en centros nocturnos de la zona, donde la venta de alcohol y la posible distribución de drogas parecen ser parte de la vida nocturna en Angelópolis.

Te puede interesar: ¿Pablo Lyle va a ser deportado a México?