Héctor Martínez abandona La Academia tras discusión con Espinoza Paz

La polémica nunca queda fuera de La Academia y este cuarto concierto no fue para menos, ya que el director Héctor Martínez y Espinoza Paz protagonizaron una acalorada discusión.

Todo arrancó cuando Héctor Martínez cuestionó una crítica de Espinoza Paz, por lo que Lola Cortés intervino y discutió con quien educa día a día a los alumnos.

“No se hunda, cállese”, dijo en primera instancia Lola Cortés enfrentando a Héctor Martínez, quien respondió: “Lola es la primera y última vez que me digas que me calle la boca. Jamás te he faltado el respeto, no me interesa”, añadió.

Lola Cortés y Héctor Martínez han protagonizado muchas polémicas

Tras la guerra de dimes y diretes, Héctor Martínez abandonó el programa, con lo cual las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales algunos se volcaron en apoyo para el director del reality show, mientras que otros respaldaron lo dicho por los críticos.

Cabe mencionar que desde el primer concierto de La Academia, ambos personajes se han dicho de todo para defender su papel en el reality.