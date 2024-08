Jaime Camil dice que pondrá orden entre los críticos y el director de La Academia

¡El cuarto concierto de La Academia está haciendo que miles de personas tengan las emociones a flor de piel! Y eso incluye no solo a los afortunados que acudieron como público a ver las presentaciones de los académicos, pues tanto críticos como maestros e incluso el mismo Jaime Camil.

Recordemos rápidamente que después de la presentación de Caro, nuestro querido Espinoza Paz hizo la observación de que se escuchaba muy fuerte cuando la académica tenía que agarrar aire y quería saber si había posibilidad de que los maestros la ayudaran a mejorar eso, pero este comentario no le agradó para nada al director de La Academia 2024, quien rápidamente objetó los comentarios del cantautor del pueblo:

¿Cómo quieres que respire entonces? ¿Qué más quieres que respire, Espinoza? No te hundas, mejor siéntate. No te hundas más. Entre tú y Arturo de verdad, están para otro programa.

Jaime Camil intentaba contener la situación, pero Espinoza Paz procedió con bastante calma diciendo que en realidad entendía los comentarios de Héctor Martínez, y le dijo “yo ya me realicé, maestro, yo ya me realicé". Pero Héctor Martínez volvió a replicar: "¿en éxito? ¿o como artista? Son cosas diferentes, ¿tienes fama o eres un gran artista? Cuidado porque podemos ver tus videos para poder criticarte a ti”.

Para esto, Lola Cortés le pidió a Héctor Martínez que no volviera a cuestionar el nivel de artista que es Espinoza Paz: “usted le dijo no te hundas, yo ahora le digo, no se hunda, cállese”. Y después de estos pequeños momentos de tensión, ¡Héctor Martínez abandonó por unos momentos el foro de La Academia!

¿Qué dijo Jaime Camil respecto a las peleas entre críticos y Héctor Martínez?

En uno de los cortes comerciales nuestro querido Pedro Prieto corrió hasta el camerino de Jaime Camil para obtener una entrevista exclusiva por las redes de La Academia 2024. Fue ahí donde Pedro Prieto le preguntó cómo se estaba sintiendo con las críticas y presentaciones que llevaba el programa hasta el momento, y lleno de felicidad Camil le dijo que estaba muy feliz por el desempeño de cada académico, y que no deben tomarse las críticas de forma personal, pues no son más que comentarios para ayudarlos a crecer.

Algo que admiró Pedro Prieto de la conducción de Jaime Camil fue que siempre está ahí para apapachar a los alumnos que lleguen a terminar su presentación muy agotados o, como Eduardo, roto en llanto. Fue ahí cuando el conductor de esta nueva generación de La Academia aprovechó para decir lo que opinaba respecto a las peleas que hay entre el equipo de los críticos y el equipo de los profesores y el director Héctor Martínez:

Creo que la interacción entre el equipo docente y los críticos no me está gustando cómo está pasando eso, voy a poner control yo creo, voy a poner orden si vuelve a pasar. Porque también no hay que permitir que nos quiten el programa de las manos.

Sabemos que pueden llegar a haber desacuerdos entre las opiniones tanto del panel de críticos como del equipo de profesores de La Academia 2024, pero todos tienen en común un mismo objetivo: hacer que los académicos mejoren día con día para que den todo de sí y demuestren por qué están dentro de este importante proyecto.