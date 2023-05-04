VIDEO: En estado de ebriedad ¡rompió el parabrisas de un desconocido!

Muchas veces en estado de ebriedad las personas cometen locuras, pero este hombre se pasó de listo, se hizo el valiente y afectó el auto de un desconocido. El joven que podemos observar en el video estaba en la orilla de la calle, tenía unas cuantas copas encima y se puso de gandalla. Quiso llamar la atención subiéndose al auto de alguien que no conocía y que evidentemente no estuvo presente cuando ocurrieron los hechos. Subió al auto con su cerveza en mano y sin dudarlo empezó a darle de patadas al parabrisas dejándolo en muy mal estado.

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Cuando el sujeto quiso bajar perdió el equilibrio así que se resbaló y cayó al piso obteniendo su karma al instante. Se llevó un buen golpe y aparte de todo su cerveza terminó en el piso, no solo quedó como un gandalla, sino que hizo un tremendo oso después de afectar el auto de un tercero. Ojala que las autoridades lo hayan detenido y lo hagan pagar por los daños que ocasionó su mala acción.