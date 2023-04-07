VIDEO: Taxista temerario en estado de ebriedad ¡provocó un accidente!
Video captado por una pareja que se percató que un taxista circulaba de manera imprudente. Se salió varias veces del carril, hasta que ocasionó un accidente.
Un taxista en estado de ebriedad iba transitando por una carretera con curvas muy pronunciadas, llevaba ya varios metros manejando irresponsablemente cuando una pareja se percató de que el conductor podría ocasionar un accidente. A pesar de que la pareja inmediatamente dio aviso a las autoridades no se logró evitar un percance con otro automóvil más adelante. Un auto que circulaba hacia la otra dirección salió perjudicado, pues el taxista se salió de su carril y alcanzó a darle un buen golpe en la parte trasera.
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Como los dos autos iban en movimiento se impactaron fuertemente, e hizo que el auto que transitaba adecuadamente sufriera daños donde una mujer de 80 años de edad, resultara lesionada. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, solo daños materiales y una mujer lesionada, esperamos que el conductor del taxi pague los daños.
Un taxista fue grabado conduciendo de manera temeraria bajando por la carretera de los Planes de Renderos, hasta provocar un accidente.— Noticiero Hechos (@NoticieroHechos) February 5, 2023
El conductor fue denunciado con las autoridades policiales. pic.twitter.com/G4DqT2NY3E